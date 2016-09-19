Прокуратура призупинила розслідування розстрілу "мобільної групи Ендрю" під Щастям - адвокат

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова юридичної фірми "СЕНС" Леонід Маслов, який є колишнім розвідником 92-ї ОМБр і організовує захист підозрюваних у нападі на "групу Ендрю" Олександра Свідра ("Змій") та Павла Долженка ("Крим").

За його даними, 12 вересня військова прокуратура сил АТО затвердила постанову про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в ході якого раніше було пред'явлено підозру колишнім бійцям 92-ї окремої механізованої бригади з Харківщини.

Маслов зазначив, що прокуратура для проведення слідчих дій направила запит про міжнародну правову допомогу в Росію.

Адвокат наголосив, що злочин стався на території України, всі підозрювані перебувають на її території, тому, на його думку, направлення такого запиту є безглуздим.

Маслов запевнив, що найближчим часом постанова буде оскаржена в суді.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області було скоєно напад на зведену мобільну групу волонтера Андрія Галущенка ("Ендрю"), що "протидіяла переміщенню контрабанди". Повідомлялося, що в результаті нападу загинули двоє людей – сам волонтер і співробітник фіскальної служби. Чотири людини були поранені.

Нинішній заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і тодішній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляв, що Галущенко був його другом, і неодноразово привертав увагу громадськості до цієї справи.

Тука висловлював впевненість, що групу під Щастям розстріляв "хтось із наших", зокрема, екс-губернатор вказував на причетність до цього злочину бійців 92-ї бригади.

У лютому 2016 року в Краматорську затримали підозрюваних у нападі на групу Галущенка демобілізованих бійців 92-ї бригади Свідра та Долженка. Бійцям вручили повідомлення про підозру за ч.2 ст.115 (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах) Кримінального кодексу України, яка передбачає, в тому числі, довічне позбавлення волі.

Незадовго до їх затримання заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що Галущенко, живцем спалений у машині, насправді був "штатним негласним співробітником Служби безпеки, це не волонтер на добровільних засадах". При цьому, за словами Матіоса, при нападі на групу Галущенка "було знищено значну кількість доказів".

Пізніше Тука заявив, що пропонував спецслужбам нелегально застосовувати психоактивні речовини до фігурантів справи про розстріл групи Галущенка.

"Розслідування йде досить результативно. Ми знаємо практично все. На жаль, є прірва між "знати" і "довести". Я неодноразово пропонував спецслужбам скористатися тим, що називається "сироватка правди". У багатьох країнах це абсолютно легально", - заявив він у відповідь на питання про те, як, за його інформацією, йде розслідування зазначеної справи.