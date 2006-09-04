Житло «економ-класу» на первинному ринку Києва подорожчало

Середня вартість 1 кв. м житла «економ-класу» на первинному ринку Києва в серпні збільшилася на 3,8%, порівняно з липнем, до 1245 у.о. Про це УНІАН повідомили в прес-службі будівельно-інвестиційної компанії «Київ Житло-Інвест» з посиланням на дані аналітичного відділу компанії.

Зокрема, вартість 1 кв. м в однокімнатних квартирах збільшилася на 3,2%, у двокімнатних - на 4,9%, а трикімнатних - на 3,3%. При цьому вартість однокімнатних квартир збільшилася в середньому на 6,8%, двокімнатних - на 7,3%, а вартість трикімнатних збільшилася на 6,6%.

Водночас, середня вартість 1 кв. м житла «бізнес-класу» за останній місяць збільшилася в середньому на 4,26% ( до 2145 у.о.).

При цьому вартість 1 кв. м в однокімнатних квартирах збільшилася на 5,1%, у двокімнатних - на 3,6%, а трикімнатних - на 4,1%. Вартість же однокімнатних квартир збільшилася в середньому на 6,1%, двокімнатних - на 6,3%, а трикімнатних - на 6,6%.

Житло «преміум-класу» за останній місяць подорожчало на 1,35% - до 5227 у.о. за 1 кв. м.

При цьому вартість 1 кв. м в двокімнатних квартирах збільшилася на 1,7%, а трикімнатних - на 2%. Вартість же двокімнатних квартир збільшилася в середньому на 0,2%, а трикімнатних - залишилася без змін.

У звіті аналітичної служби БІК «Київ Житло-Інвест» також наголошується, що «за останній місяць в базах будівельних компаній практично відсутні пропозиції по одно- і двокімнатним квартирам, що й позначилося на зростанні цін. Разом із тим, це не означає, що вони всі продані».

Аналітики не виключають, що деякі учасники ринку просто вирішили притримати квартири, очікуючи осіннього підвищеного попиту. В умовах дефіциту пропозиції, зростання цін на нове житло просто неминуче.

Провідний аналітик компанії Алла КУЦЕНКО зазначила, що ще одним істотним чинником зростання цін на житлі є невизначеність у відносинах між забудовниками і новою київською владою, що зберігається: дотепер не ясно, чи розвиватиметься будівництво житла в Києві в обсягах, які зможуть задовольнити попит, що постійно зростає.

Як зазначили в прес-службі, звіт базується на аналізі 186 об`єктів будівництва житлової нерухомості 77 компаній-операторів первинного ринку з планованим періодом здачі 2006 - 2008 рр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Київ Житло-Інвест» заснована в 2001 році. Основні напрями діяльності: проектування, будівництво елітних житлових і офісних комплексів, інвестиції в будівництво, управління проектами, експлуатація житла. Загальна площа проектів компанії - понад 215 тис. кв. м. Основні проекти: житловий комплекс «Введенський», житлово-офісний комплекс «Ботанік тауерз», житловий будинок «Емпаїр тауер».