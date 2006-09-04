Нова спроба захоплення Кременчуцького сталеливарного заводу (доповнена)

Відбувається нова спроба захоплення Кременчуцького сталеливарного заводу. Про це з Кременука кореспондентові УНІАН повідомив адвокат Олексій Штамбург. Зокрема він заявив: “У даний момент я спостерігаю чергову спробу силового захоплення КСЗ (Кременчуцький сталеливарний завод)». Коментуючи ці події адвокат, наголосив: «Якісь люди в міліційній формі і люди, які називають себе представниками виконавчої служби, прагнуть потрапити на підприємство, намагаючись реалізувати рішення Крюківського районного суду (Полтавської обл.) від 07.08.2006 року. Рішення, яке згодом було скасовано тим же судом».

Як повідомив кореспондентові УНІАН свідок подій адвокат Вадим Єсауленко, співробітники підрозділу міліції “Беркут” намагаються бити гумовими палицями охорону КСЗ. Вадим Єсауленко повідомив також, що біля будинку заводоуправління відбувається стихійний мітинг робітників заводу. Промовці в мегафон закликають співробітників міліції підрозділу “Беркут”, інших підрозділів або осіб, що видають себе за таких, негайно припинити протиправні дії.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня ц. р. на підприємстві відбулася зміна керівництва. Кабінет директора замість Олександра ХОЛОШИНА зайняв Дмитро ЧЕРНЕНКО.

17 травня, частина акціонерів заводу (група “ТАС”) провела в Дніпропетровську збори, призначивши головою наглядової ради сталеливарного заводу голову компанії “ТЕКО-Дніпрометвироби” В.НОВИЦЬКОГО замість Павла ЛЕБЕДЄВА, а також головою правління заводу Д.ЧЕРНЕНКА замість О.ХОЛОШИНА; затвердила нових членів правління і членів наглядової ради.

Але, правління заводу на чолі з О.ХОЛОШИНИМ, яке представляє інтереси групи банку “Форум”, до ночі 25 серпня здійснювало оперативне управління підприємством. Вони заявляли про незаконність зборів акціонерів 17 травня, а також всіх подальших зборів, ініційованих акціонерами від групи “ТАС”.

Водночас, відповідно до наказу по ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» №1-К від 25 серпня 2006 року «Про вступ у повноваження голови правління», Д.ЧЕРНЕНКО приступив до виконання своїх посадових обов`язків – голови правління ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод».

Представники мажоритарних акціонерів КСЗ заявили, що так зване захоплення підприємства і безпорядки 25 серпня організували представники групи компаній, аффільованих з АКБ «Форум». Спроба захоплення адміністративної будівлі, зроблена з провокаційною метою, – кинути тінь на представників новообраного керівництва Кременчуцького сталеливарного заводу, була здійснена силами охоронних агентств «Альфа-метал», «Альфа-щит» і «Альфа-спорт», які здійснили розбійний напад на збори акціонерів Кременчуцького сталеливарного заводу в Дніпропетровську 17 травня 2006 року.

29 серпня Крюківський районний суд м. Кременчук (Полтавська обл.) свою ухвалою заборонив колишньому керівництву ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» перешкоджати новому правлінню підприємства на чолі з головою правління Д.ЧЕРНЕНКОМ виконувати свої обов`язки.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" створений в 1966 році, з 1990 став відкритим акціонерним товариством. З 2003 по 2005 обсяг випуску сталевого литва збільшився з 35000 до 116000 тонн. Обсяг реалізації за той же період зріс з 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибуток за останні три роки становив 10 млн. грн.

29% акцій ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" належить компанії "ТЕКО-Дніпрометвироби" (входить до складу групи ТАС), 33,97% контролюється групою "Приват", 22,05% – акціонерною страховою компанією "Форум", а 9,8% акцій – ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (власник – Ринат АХМЕТОВ). Ще 6,18% акцій володіють міноритарні акціонери і фізичні особи.