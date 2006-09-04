На Закарпатті потонули двоє дітей, пошуки третьої дитини тривають, повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків ГУ МНС України в Закарпатській області.

За інформацією ЦГЗ, сьогодні близько 17:00 до оперативно-координаційного центру ГУ МНС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про утоплення трьох дітей віком від 5 до 14 років, мешканців села Вілок Виноградівського району.

Трагедія розігралася на штучному водоймищі, що знаходиться на околиці цього населеного пункту.

На даний момент вдалося знайти тіла 5-річної Вікторії-Шарлоти та її 12-річного брата Олександра. Операція з пошуку третьої дитини триває. На місці події працюють виноградівські пожежники та водолази-рятувальники Хустського аварійно-рятувального пункту.

Подробиці загибелі дітей достеменно наразі невідомі. За попередньою інформацією, діти плавали на надувних матрацах та ловили рибу.

Про саму трагедію дорослим розповіла четверта дитина, яка перебувала на місці події в момент, коли все це трапилося.

Рятувальники не втрачають надії на те, що третя дитина могла врятуватися, однак з огляду на те, що до цього часу вона не повернулася додому, вірогідність подібного надто мала. Пошуки дитини тривають.