Прикордонники розповіли про активність військової авіації РФ біля адмінмежі з окупованим Кримом

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зокрема, військовослужбовці Херсонського та Бердянського загонів відстежили польоти 7 російських військових вертольотів, які рухалися над півостровом вздовж адмінмежі без її перетину.

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"Також прикордонники спостерігали, як на різних ділянках до позицій ЗС РФ під'їжджала військова та інженерна техніка", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що на кордоні з окупованим Кримом будуть встановлені протитанкові їжаки.