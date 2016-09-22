Прикордонники розповіли про активність військової авіації РФ біля адмінмежі з окупованим Кримом
14:22, 22 вересня 2016Суспільство
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Прикордонники укотре спостерігають активність ЗС РФ поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.
На адмінкордоні з Кримом помітили російські військові вертольоти / dpsu.gov.ua
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Зокрема, військовослужбовці Херсонського та Бердянського загонів відстежили польоти 7 російських військових вертольотів, які рухалися над півостровом вздовж адмінмежі без її перетину.
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"Також прикордонники спостерігали, як на різних ділянках до позицій ЗС РФ під'їжджала військова та інженерна техніка", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що на кордоні з окупованим Кримом будуть встановлені протитанкові їжаки.
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