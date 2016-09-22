У Львові затримали патрульного, який хотів за хабар звільнити родича (відео)

За офіційними даними, патрульний намагався передати грошові кошти в сумі 400 доларів США і 2600 гривень посадовій особі одного з відділів поліції ГУ НП у Львівській області за непритягнення до кримінальної відповідальності його дядька.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Злочинець затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Продовжується вирішення питання про обрання запобіжного заходу.