Уряд дозволив платну телемедицину

Уряд вирішив внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти».

Читайте такожЗМІ розповіли про "чорний ринок" онкопрепаратів в Україні

Постанова №648 від 22 вересня 2016 року передбачає зміни у наданні закладами охорони здоров'я медичної допомоги із застосуванням телемедицини. У Кабміні вважають, що це "забезпечить конституційне право громадян на якісну медичну допомогу та дозволить розширити доступ до таких послуг".

"Також це сприятиме ефективній організації надання меддопомоги в умовах, коли відстань є критичним чинником", - йдеться в документі.

Розширення переліку створить умови для залучення додаткових коштів юридичних та фізичних осіб за рахунок застосування телемедицини, додали в уряді.