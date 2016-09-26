Трагедія в Дніпрі: у поліції повідомили результати експертизи кулі, вилученої з підозрюваного Пугачова

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян в ході прес-конференції, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Дактилоскопія повністю підтверджує, що це він (Пугачов)... Тільки що експерти дали нам підтвердження, про те, що відбитки людини, яка знаходиться під арештом і людини, якою є Пугачов Олександр 1973 року народження, збіглися. Це питання знято. Друге, знято питання, трасологія повністю показала, що куля, яку вилучили з тіла Пугачова, це куля, випущена з табельної зброї поліцейського Артема", - сказав Троян.

Він додав, що на даний момент у справі допитані 37 свідків.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який знаходиться в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). Підозрюваний у вбивстві двох патрульних у Дніпрі був затриманий в лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши підроблений паспорт.

У Дніпрі понеділок, 26 вересня, за рішенням міськради, оголошено днем жалоби за загиблими поліцейським.