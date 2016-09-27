"П'ять елементів війни": українські художники показали нові картини з куль та гільз, зібраних на Донбасі (фоторепортаж)
12:15, 27 вересня 2016Суспільство
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Українські художники Дарина Марченко і Даніель Грін представили нові картини з серії "П'ять елементів війни", зроблені з куль, гільз та інших військових матеріалів.
Дарина Марченко показує свої картини / Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko
Матеріали для картин зібрані на лінії зіткнення військового конфлікту на Донбасі.
Зокрема, художники показали картини "Серце війни", "Мозок війни" і "Честь".
Як повідомляв УНІАН, в липні 2015 року Дарина Марченко представила першу картину з цієї серії - "Обличчя війни", на якій гільзами викладений портрет президента РФ Володимира Путіна.
Портрет Путіна з куль був представлений ще у липні 2015 року / Фото dashart.com.ua
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