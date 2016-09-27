"П'ять елементів війни": українські художники показали нові картини з куль та гільз, зібраних на Донбасі (фоторепортаж)

Матеріали для картин зібрані на лінії зіткнення військового конфлікту на Донбасі.

Зокрема, художники показали картини "Серце війни", "Мозок війни" і "Честь".

Як повідомляв УНІАН, в липні 2015 року Дарина Марченко представила першу картину з цієї серії - "Обличчя війни", на якій гільзами викладений портрет президента РФ Володимира Путіна.