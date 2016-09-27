На Буковині селяни масово протестують проти закриття лікарні (відео)

14:10, 27 вересня 2016
Суспільство
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На Буковині у селищі міського типу Берегомет місцеві жителі масово протестують проти закриття лікарні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами журналістів, медичний заклад чиновники вирішили закрити у рамках реорганізації. Селяни виступили категорично проти, адже найближча лікарня за 30 кілометрів у райцентрі Вижниця. 

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Як ідеться у сюжеті, селяни обурюються, що добиратися туди важко і дорого, а хворі взагалі не зможуть їздити туди на процедури чи денний стаціонар.

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