На Буковині селяни масово протестують проти закриття лікарні (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами журналістів, медичний заклад чиновники вирішили закрити у рамках реорганізації. Селяни виступили категорично проти, адже найближча лікарня за 30 кілометрів у райцентрі Вижниця.

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Як ідеться у сюжеті, селяни обурюються, що добиратися туди важко і дорого, а хворі взагалі не зможуть їздити туди на процедури чи денний стаціонар.