Катастрофа МН17: слідство назвало імена двох фігурантів справи щодо знищення "Боїнга"

Згідно з відео, поширеному прес-центром СБУ, фігурантами справи є Андрій Іванович з позивним "Оріон" і Микола Федорович з позивним "Дельфін", однак прізвища невідомі слідству.

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Крім того, комісія звернулася з проханням про допомогу до всіх, хто має інформацію про цих людей.

Варто відзначити, що на опублікованих записах телефонних розмов не йде мова про МН17 або про "Бук".

Як пише Медуза, Андрій Іванович з позивним "Оріон" згадувався в розслідуванні "Нової газети", опублікованому в липні 2015 року. За даними журналістів, цей чоловік був військовим радником "комендатури" "ЛНР". Як стверджує видання, він вів переговори про транспортування "Бука" з Олегом Бугровим (позивні "Олег" або "Бугор"), колишнім співробітником міліції Луганської області. У розмові з Бугровим, за даними "Нової газети", "Оріон" говорив: "У нас вже є „Бук“ — будемо ***** збивати".

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня спільна міжнародна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" встановила, що літак був збитий російською ракетою "Бук", яка була ввезена в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.