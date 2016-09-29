У Львові учасники АТО змусили міськраду перервати сесію через питання виділення землі

Як повідомляє Zaxid.net, на початку сесії ЛМР 29 вересня до зали увійшли близько 30 протестувальників, які вимагали розпочати процес виділення землі учасникам АТО. Кілька з них були записані для оголошення виступів на сесії.

Після того, як дійшла черга виступу ініціатора страйку приватних перевізників Ігоря Сеника, який бере участь у акції протесту під Львівською міськрадою, до трибуни підійшло кілька десятків людей у камуфляжі. Вони заявили, що вимагають негайного розгляду питання про виділення землі.

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Окрім нього також виступив представник громадської організації «Розвиток громади», яка заявляє, що підтримує вимоги протестувальників і допомагає їм. Після цього секретар ЛМР Анатолій Забарило оголосив, що сесія перерветься на годину для створення ухвали про виділення земель учасникам АТО.

Першим питання в порядку денному був розгляд ухвали, яка передбачає виділення землі атовцям, однак протестувальників цей проект не задовольнив. Тому вони вимагали створити робочу групу, яка б доопрацювала цей проект.

Як зазначає Zaxid.net, це ті самі протестувальники, які два тижні назад перед початком попередньої сесії облаштували під Ратушею наметове містечко. Тоді до акції Цивільний корпус «Азов», Спілка учасників АТО, Спілка інвалідів АТО, Правий сектор, ОУН-УНСО. Водночас серед протестувальників були й захисники скандального будівництва на Варшавській-Сосновій.