Через брак фантазії: після заяви Держдепу щодо Криму окупанти назвали Меджліс "улюбленим дітищем" США
16:05, 01 жовтня 2016Суспільство
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Представник окупаційної влади Криму Дмитро Полонський заявив, що США не визнають рішення російського суду про заборону Меджлісу як дана організація є їх дітищем.
Окупанти наїжачились після слів Держдепу / УНІАН
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Як вони можуть відмовитися підтримувати те, що самі створили і самі фінансують? Це їх дітище, це їх улюблена дитина, яку вони пестували...», - сказав Полонський.
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Також він додав, що Меджліс є продуктом американських спецслужб, які і надалі зацікавлені використовувати його для деструктивної політики.
Як повідомляв УНІАН, представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що Сполучені Штати не визнають рішення Верховного суду Росії про заборону Меджлісу.
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