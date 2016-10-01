Через брак фантазії: після заяви Держдепу щодо Криму окупанти назвали Меджліс "улюбленим дітищем" США

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Як вони можуть відмовитися підтримувати те, що самі створили і самі фінансують? Це їх дітище, це їх улюблена дитина, яку вони пестували...», - сказав Полонський.

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Також він додав, що Меджліс є продуктом американських спецслужб, які і надалі зацікавлені використовувати його для деструктивної політики.

Як повідомляв УНІАН, представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що Сполучені Штати не визнають рішення Верховного суду Росії про заборону Меджлісу.