Деканоїдзе має намір залучити закордонних партнерів для забезпечення фінансування поліцейських формою
Керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе має намір залучити закордонних партнерів для фінансування забезпечення поліцейських обмундируванням.
Про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю телеканалу ЕспресоTV.
«Першого січня наступного року нам треба перевдягнути поліцію у відповідності із законом про Національну поліцію... Оскільки фінансування обмежене, це неможливо, але ми якось будемо залучати наших партнерів (зарубіжних)», - сказала Деконоідзе.
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Вона зазначила, що хотілося б, щоб наступного року у державному бюджеті на фінансування Нацполіції було передбачено близько 26 млрд грн.
«Але це нереально. Тому будемо задовольнятися тим, що запропонують», - сказала вона.
Відповідаючи на запитання, як будуть використовуватися 8 млн канадських доларів, які влада Канади планує надати Нацполіції, Деканоідзе повідомила, що близько 1,2 млн будуть спрямовані на технічне оснащення поліції, решта сума - на тренінги і навчання особового складу.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня посол України в Канаді Андрій Шевченко зазначив, що Канада надасть 8,1 млн канадських доларів на підтримку Національної поліції України.