Деканоїдзе має намір залучити закордонних партнерів для забезпечення фінансування поліцейських формою

Про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю телеканалу ЕспресоTV.

«Першого січня наступного року нам треба перевдягнути поліцію у відповідності із законом про Національну поліцію... Оскільки фінансування обмежене, це неможливо, але ми якось будемо залучати наших партнерів (зарубіжних)», - сказала Деконоідзе.

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Вона зазначила, що хотілося б, щоб наступного року у державному бюджеті на фінансування Нацполіції було передбачено близько 26 млрд грн.

«Але це нереально. Тому будемо задовольнятися тим, що запропонують», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, як будуть використовуватися 8 млн канадських доларів, які влада Канади планує надати Нацполіції, Деканоідзе повідомила, що близько 1,2 млн будуть спрямовані на технічне оснащення поліції, решта сума - на тренінги і навчання особового складу.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня посол України в Канаді Андрій Шевченко зазначив, що Канада надасть 8,1 млн канадських доларів на підтримку Національної поліції України.