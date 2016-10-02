Українська поліція отримає багатомільйонну допомогу від Канади

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у своєму мікроблозі у Twitter.

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"Канада скерує 6,6 млн на тренування Нацполіції України, ще 1,5 млн на поліцейське обладнання - міністр закордонних справ Стефан Моріс Діон", - написав посол.