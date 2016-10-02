Українська поліція отримає багатомільйонну допомогу від Канади
18:48, 02 жовтня 2016Політика
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Канада надасть 8,1 мільйона канадських доларів на підтримку Національної поліції України.
Канада надасть багатомільйонну допомогу українській поліції / УНІАН
Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у своєму мікроблозі у Twitter.
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"Канада скерує 6,6 млн на тренування Нацполіції України, ще 1,5 млн на поліцейське обладнання - міністр закордонних справ Стефан Моріс Діон", - написав посол.
Міністр закор справ Канади Стефан Діон щойно оголосив допомогу 8.1 млн дол для укр поліції @AShevch@WaschukCanUA#UCCXXV@ukrcancongresspic.twitter.com/4wOJKl8kZw— Vlodko Boychuk (@VlodkoB) October 1, 2016
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