ГПУ завершила слідство у справі екс-"беркутівців", які в 2010 році побили учасників акції проти антиукраїнської виставки

Зазначені співробітники спецпідрозділу навесні 2010 року в Українському домі у Києві побили представників національно-патріотичних організацій, що протестували проти експонування виставки фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА».

Про це йдеться в повідомленні Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Вказані особи підозрюються в тому, що, діючи за вказівкою заступника голови парламентської фракції Партії регіонів Вадима Колесніченка, разом з колишнім заступником начальника управління столичної міліції, командиром полку міліції «Беркут» та його заступником, перевищуючи владу та службові повноваження 8 квітня 2010 року під час проведення відкритого заходу у виставковій залі Українського дому спровокували конфлікт та безпідставно застосували силу до відвідувачів цього заходу, затримавши 14 з них, заподіявши їм тілесні ушкодження.

У Генпрокуратурі додали, що серед затриманих був Герой України похилого віку.

Крім того, правоохоронці з метою приховування своїх злочинних дій перешкодили журналістській діяльності та застосували насильство і спричинили тілесні ушкодження журналісту одного з телевізійних каналів, який намагався задокументувати їх незаконні дії.

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В ГПУ повідомили, що стороні захисту відкрито доступ до матеріалів і після ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами провадження обвинувальний акт буде передано до суду.

«Стосовно Колесніченка, заступника начальника управління міліції та заступника командира полку спецпідрозділу «Беркут» судом надано дозволи на їх затримання та їх оголошено в розшук. Указаним особам повідомлено про підозру у встановленому законом порядку, і щодо них готуються матеріали для ініціювання перед судом здійснення спеціального досудового розслідування та подальшого заочного провадження», - зазначили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2010 року у Києві під час відкриття в Українському домі документальної фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА», організованої Колесніченком, за порушення громадського порядку було затримано представників Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та інших національно-патріотичних організацій та партій, які намагалися перешкодити відкриттю цієї виставки.