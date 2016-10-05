Фейгін: весь день простояв в черзі у СІЗО, до Сущенка так і не потрапив

18:05, 05 жовтня 2016
Суспільство
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Адвокат затриманого в Росії журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка Марк Фейгін не зміг сьогодні побачитись зі своїм підзахисним.

Фейгін так і не зміг сьогодні потрапити до Сущенка / фото УНИАН

Про це правозахисник повідомив у своєму твіттері.

«Весь день з 9 ранку я простояв в черзі у СІЗО-2 до Романа Сущенка і так і не потрапив до нього. Про яке право на захист може йти мова?», – пише Фейгін.

Раніше Фейгін висловив думку, що перспектива виграти справу проти Сущенка нульова, однак є можливість звільнити його за допомогою публічного тиску.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство. У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства. 

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