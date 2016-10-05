Фейгін: перспектива виграти справу Сущенка нульова, звільнити його можна через публічний тиск

Про це заявив адвокат затриманого в РФ журналіста агентства "Укрінформ" Романа Сущенко Марк Фейгін в інтерв'ю ZN.UA.

На думку адвоката, перспектива виграти справу проти Сущенка нульова. "У Росії немає суду, в якому можна було б виграти хоч яку-небудь справу. Виправдувальних вироків не існує, тим більше, з політичних справ проти українців. Не існує рішень, які були б не на користь влади. Інакше, навіщо б вони його "брали"?», - говорить він.

У той же час, він вважає, що це не означає, що людину не можна врятувати - треба розділити поняття "виграти справу" і "врятувати". "І врятувати Романа можна", - стверджує адвокат журналіста. "Публічний тиск може призвести до його звільнення або обміну. Я вважаю, що в даній справі це можливо. До мене долітають всякі суперечки на тему "чи може бути, Фейгін не так захищає, набиває політичну ціну підзахисним, а обмін у таких умовах може бути занадто дорогим" і т. д. Критика – це добре, дискусії – це чудово, але, коли вони ґрунтуються на нерозумінні – це сумно", - зазначив Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство. У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства.