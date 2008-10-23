Ющенко затвердив космічну програму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про затвердження загальнодержавної науково-технічної космічної програми на 2008-2012 роки.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. (Верховна Рада ухвалила цей закон 30 вересня – УНІАН).

Метою Програми є забезпечення розвитку та ефективного використання космічного потенціалу України для розв’язання нагальних проблем у сфері безпеки держави, впровадження високих технологій, а також підвищення рівня науки і освіти.

Програма передбачає, що заходи щодо забезпечення розвитку космічної діяльності здійснюватимуться шляхом реалізації цільових проектів, забезпечення безперервного надходження та ефективного використання інформації з космічних пристроїв шляхом створення постійно діючого угруповання космічних апаратів для спостереження Землі. Крім того, передбачається модернізація існуючих та розроблення перспективних ракет-носіїв, їх систем, а також космічних апаратів, розширення участі суб’єктів космічної діяльності України в комерційних космічних проектах тощо.

Основними завданнями і заходами є проведення наукових космічних досліджень; здійснення дистанційного зондування Землі; розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації; провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони; створення космічних комплексів; розроблення перспективної космічної техніки та технологій тощо.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України у сумі 1460 млн. грн. та інших джерел у сумі 1035 млн. грн. Загальний обсяг фінансування становить 2495 млн. грн. Передбачається залучення коштів іноземних компаній у сумі близько 3000 млн. грн. на здійснення комерційних заходів “Морський старт”, “Наземний старт” та інших.