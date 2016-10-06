Справа МН17: у прокуратурі Нідерландів спростували заяви Росії щодо передачі радарних даних

Про це сказав офіційний представник генпрокуратури Нідерландів Вім Де Браун в коментарі "Радіо ЄС – Європейська станція", пише Європейська правда.

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"Ні, ми досі нічого не отримували від РФ. Ніякої інформації з цього приводу вони нам не давали. Так, ми дійсно знаємо про нібито існування радарних даних, але як і ви, тільки із публікацій в газетах, публічних виступах представників РФ", - сказав Вім Де Браун.

Він також зазначив, що представники голландської прокуратури не збираються публічно спростовувати ці заяви представників МЗС РФ. "Ні, ми цим не повинні займатися. Це вже справа МЗС Нідерландів", - додав представник прокуратури.

Як відомо, речник МЗС РФ Марія Захарова минулого тижня заявила, що за кілька днів до оприлюднення звіту слідчої групи (Joint Investigation Team) по катастрофі МН17, Росія надала первинні данні з радарів, а експерти, нібито, проігнорували цю інформацію.

Нагадаємо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.