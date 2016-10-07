Торговці наркотиками заманили в Росію майже 2 тисячі українців по оголошеннях про роботу кур'єром - правозахисники

Про це повідомив на прес-конференції керівник адвокатського центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров.

«Приблизно 2 тис. українців стали в Росії жертвами торгівлі людьми, вони знаходяться в СІЗО або вже засуджені», - сказав він.

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Координатор медійної ініціативи за права людини, правозахисниця Марія Томак зазначила, що близько року тому в Києві, Львові, Харкові та інших містах України почала використовуватися злочинна схема - з'явилися оголошення про роботу кур'єром або експедитором вахтовим методом, але насправді людей вивозили в Росію і змушували приносити наркотики.

«Беруть чоловіків від 20 до 35 років, під час зустрічі людині дають смартфон, оперативно купують квиток на поїзд і дають кишенькові гроші на перший час. Після приїзду йому повідомляють, в який регіон людина відправиться, йому надають житло в орендованій квартирі. Коли людина розуміє, з чим він буде мати справу і намагається відмовитися, йому починають погрожувати», - розповіла Томак про те, як працює злочинна схема.

За її словами, такі оголошення і досі можна побачити у громадському транспорті.

Томак повідомила, що в Білгороді сьогодні знаходиться близько 40 громадян України, які звинувачуються за 228-ї статті російського Кримінального кодексу (незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення наркотиків - УНІАН), в Петрозаводську - 15, в Калузі - близько 100.

Правозахисниця зазначила, що на сьогоднішній день першочергове завдання - довести, що затримані і засуджені є жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, та вимагати їх звільнення, згідно з відповідними нормами міжнародного права.

«Правоохоронні органи і громадянське суспільство, у тому числі правозахисні організації, повинні терміново припинити функціонування цієї схеми на території України, тим більше, що подібна схема діяла в Молдові, і їм вдалося її зупинити», - сказала Томак.

У свою чергу народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що для того, щоб викрити цю схему, необхідно провести спеціальні оперативно-технічні дії, які не можуть бути оприлюднені.

«Що ця схема буде припинена, у мене немає жодного сумніву», - сказав він.

Правозахисники закликали громадян не реагувати на подібні оголошення.