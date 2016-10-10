В Україні створили масштабний соціальний ролик, присвячений піхотинцям (відео)

Режисером проекту став відомий ізраїльський режисер Елі Свердлов, зйомки проходили на навчальному полігоні, повідомляють на своїй сторінці в Facebook Сухопутні війська України.

«У ролику показані прості речі та справжні люди: солдати та офіцери Сухопутних військ України. Це не супергерої з фільмів. Коли ти спілкуєшся з ними, бачиш звичайних хлопців. Але є речі, які виокремлюють їх поміж інших — справжні воля та дух. Це сила нашої армії. Хочеться також відзначити колосальний ентузіазм та згуртованість усіх учасників проекту, а це люди з різних сфер. Така консолідація ще раз доводить: ми змінюємося, змінюється країна», — прокоментував автор проекту Гнат Коробко.

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Автор сценарію Олександр Смірнов зазначив, що це був один із найскладніших сценаріїв соціального ролика.

«Потрібно було знайти символ для сухопутних військ — простий, людяний, позбавлений удаваного героїзму та шароварщини. Цим символом стала лопатка піхотинця», — повідомив Смірнов.

Також, як наголосили автори проекту, ролик закликає українців вступати на контрактну службу та, загалом, розповідає про Сухопутні війська України.

«Сухопутка» — найчисленніші війська України, і приводів нею пишається є чимало. Ми вважаємо, що було б справедливо, якби українці більше знали про своїх захисників, більше довіряли їм та пишалися ними», — підсумував автор проекту Олександр Копил.