Суд випустив з-під варти одного з екс-ватажків "ЛНР" Корсунського (документ)

Про це йдеться в ухвалі суду, яку сам Корсунський передав Громадському.

Читайте такожЕкс-ватажку "ЛНР", поміченому у київському ресторані, оголошено про підозру

Звільнити Крсунського від відповідальності клопотали адвокати обвинуваченого.

Окрім того, за співпрацю із слідством та допомогу правоохоронним органам про його звільнення клопотав прокурор.

«...Згідно пояснень прокурора встановлено, що в ході досудового розслідування не було встановлено жодних фактів вчинення Корсунським С.О. інших злочинів, окрім участі в терористичній організації. При цьому Корсунський С.О. добровільно повідомив правоохоронним органам про діяльність терористичної організації «ЛНР», та сприяв розкриттю злочинів терористичної організації «ЛНР», — йдеться у тексті рішення суду.

Частково свою вину Корсунський визнав. Під вартою в київському слідчому ізоляторі СБУ він був 8 місяців.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що 2 лютого 2016 року в Києві в одному з ресторанів помітили Корсунського - учасника захоплення будівлі СБУ в Луганську, що сталося весною 2014 року. Пізніше Корсунський став одним із керівників бандформування «ЛНР». 3 лютого 2016 року СБУ повідомила про його затримання.