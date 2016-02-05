Колишнього екс-ватажка "ЛНР" Корсунського взяли під варту

17:22, 05 лютого 2016
Суспільство
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У Шевченківському суді Києва обрали запобіжний захід екс-ватажку бойовиків "ЛНР" Сергію Корсунському.

Сергей Корсунский / Скриншот

Про це із судової зали повідомив кореспондент ТСН.

Бойовика, що був правою рукою Болотова, взяли під варту до 14 березня.

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У ЗМІ з'явилась інформація, що 2 лютого в Києві в одному з ресторанів помітили Корсунського - учасника захоплення будівлі СБУ в Луганську, що сталося весною 2014 року. Пізніше Корсунський став одним із керівників бандформування «ЛНР». 3 лютого СБУ повідомила про його затримання.

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