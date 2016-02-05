Колишнього екс-ватажка "ЛНР" Корсунського взяли під варту

Про це із судової зали повідомив кореспондент ТСН.

Бойовика, що був правою рукою Болотова, взяли під варту до 14 березня.

Читайте такожбуло оголошено про підозру

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У ЗМІ з'явилась інформація, що 2 лютого в Києві в одному з ресторанів помітили Корсунського - учасника захоплення будівлі СБУ в Луганську, що сталося весною 2014 року. Пізніше Корсунський став одним із керівників бандформування «ЛНР». 3 лютого СБУ повідомила про його затримання.