У Дніпрі затримали інтернет-сепаратиста

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, житель Дніпра працював за завданням російських спецслужб. Зловмисник вів активну антиукраїнську пропаганду, поширював матеріали, спрямовані на загострення суспільно-політичної обстановки в області, провокування масових акцій протесту, пропагував входження Дніпропетровської області до складу Російської Федерації.

Читайте такожСБУ оголосила про підозру жителю Закарпаття, який закликав до відокремлення області від України

«Пропагандист «русского міра» інформував своїх кураторів про настрої серед населення та готовність до протестних акцій, пов’язаних із підвищенням тарифів на комунальні послуги. Також вивчав можливість організації проплачених російською стороною мітингів», - йдеться у повідомленні УСБУ.

Під час проведення обшуку співробітники спецслужби вилучили у зловмисника телекомунікаційне обладнання з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Передбачає покарання обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк. Тривають слідчі дії.