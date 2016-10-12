В Криму окупанти здійснили 2 невдалих запуски ракет – розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, запуски ракет були здійснені в рамках підсумкової перевірки органів управління, об’єднань, з’єднань та частин ЗС РФ за 2016 навчальний рік на міжвидовому полігоні ЧФ РФ “Опук”.

Читайте такожРосія відправила до окупованого Криму ще один винищувач

«Екіпажами фрегата “Адмирал Григорович” із зенітно-ракетного комплексу “Штиль-1” та малого протичовнового корабля “Муромец” із зенітно-ракетного комплексу “Оса-М” проведено два пуски, один з яких невдалий – ракета 9М33 впала в море через 2 секунди після старту. Бойовими розрахунками берегового ракетного комплексу “Бал” 15 окремої берегової ракетної бригади (Севастополь) Берегових військ Чорноморського флоту ЗС РФ проведений невдалий пуск по надводних цілях ракетою 3М24, яка впала в море на відстані 8 км від берегу», - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважили, що, враховуючи тактико-технічні характеристики ракети (дальність враження складає до 130 км), цей інцидент міг спричинити загрозу життю цивільному населенню та інфраструктурі півострова.