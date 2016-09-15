Bellingcat відповів на доповідь "Алмаз-Антея" щодо причин катастрофи рейсу МН17

Відповідну відповідь Bellingcat опубліковало видання Новая газета.

Наголошується, що текст про катастрофу MH17 був підготовлений фахівцями російського концерну "Алмаз-Антей", який спеціалізується на виробництві озброєння ППО і проектує в тому числі ракети класу "земля — повітря".

У своїй відповіді на висновки "Алмаз-Антея" керівник проекту Bellingcat Еліот Хіггінс емоційно відреагував на критику "Алмез-Антея" на свою адресу, назвавши текст російської корпорації "убогою балаканиною".

Так, у Bellingcat відзначили, що більшу частину своєї доповіді "Алмаз-Антей" присвятив розмові про заголовки і стічні фотографії, опубліковані в ЗМІ Нідерландів та України. "Ми до цього відношення не маємо. Говорячи про фрагменти і типи ракет, ми опираємося лише на доповіді комісії (очолюваної радою безпеки Нідерландів — ред.)", - сказано в повідомленні Bellingcat.

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Що стосується місця запуску, то Bellingcat стверджує, що чітко розповідає про помічені ним нестиковки в датах і розрахунках, а також про інше можливе (за версією "Алмаз-Антея" - ред.) місці запуску - селищі Зарощенське.

При цьому експерти Bellingcat вказують, що версія "Алмаз-Антей" про місце запуску ракети не має жодних прямих доказів і не підтверджується показаннями свідків. "Журналісти опитали місцевих жителів, і ніхто з них не бачив і не чув запуску. Зовсім інша ситуація у Сніжному: звідти надходили відомості про запуск, та є й інші підтвердження, що пуск був проведений з цього місця", - кажуть в міжнародній організації.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

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Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів. Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17.

Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук». Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася в результаті детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили з зенітно-ракетного комплексу «Бук» на сході України.