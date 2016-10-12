Відновлення відведення сил в районі Станиці Луганської заплановане на 13 жовтня – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

У розвідці констатують, що наразі у районі населеного пункту Станиця Луганська бойовики здійснюють провокаційні обстріли позицій сил АТО.

«Передові підрозділи 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ залишаються на позиції у районі мосту через р. Сіверський Донець. Спостерігачі місії ОБСЄ до району відведення не допускаються. Відновлення заходів відведення заплановано на 13 жовтня цього року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив про порушення бойовиками перемир’я в Станиці Луганській та назвав умови, за яких відбудеться відведення військ.

«Перемир’я в Станиці Луганській не тривало і тижня, вчора бойовики знову обстріляли наші позиції з протилежного боку річки Сіверський Донець», - заявив він.

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Умовами відведення сил і техніки в Станиці Луганській Лисенко назвав припинення вогню протягом семи днів, потім - доба на оповіщення міжнародної місії ОБСЄ про шляхи та місце передислокації сил та три доби для передислокації особового складу та техніки.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.