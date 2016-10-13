На кордоні з Польщею в чергах стоїть більше тисячі авто
09:33, 13 жовтня 2016Суспільство
1542 0
Сьогодні вранці на кордоні з Польщею своєї черги у пункти пропуску чекають 1090 автомобілів.
Черги автомобілів на кордоні з Польщею / Фото УНІАН
Про це повідомили у Західному регіональному Державній прикордонній службі на сторінці у Facebook.
Зазначається що найбільші черги авто у пункті пропуску «Устилуг» - 330, у «Раві-Руській» – 200, у «Краковці» – 150, у «Шегині» – 120, у «Ягодин авто» – 100, у «Грушеві» – 80 , в «Угриневі» – 60, у «Смільниці» – 50.
Читайте такожНа Волині прикордонники запобігли контрабанді великої партії сигарет до ПольщіВ той же час на пунктах пропуску на кордонах із Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та Румунією автомобільних черг немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter