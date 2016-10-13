На кордоні з Польщею в чергах стоїть більше тисячі авто

Про це повідомили у Західному регіональному Державній прикордонній службі на сторінці у Facebook.

Зазначається що найбільші черги авто у пункті пропуску «Устилуг» - 330, у «Раві-Руській» – 200, у «Краковці» – 150, у «Шегині» – 120, у «Ягодин авто» – 100, у «Грушеві» – 80 , в «Угриневі» – 60, у «Смільниці» – 50.

Читайте такожНа Волині прикордонники запобігли контрабанді великої партії сигарет до ПольщіВ той же час на пунктах пропуску на кордонах із Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та Румунією автомобільних черг немає.