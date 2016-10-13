У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму про Паїсія Величковського

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», показ фільму відбувся в рамках XIV міжнародного фестивалю православного кіно «Покров».

Щоб донести глядачам атмосферу і дух епохи, в яку жив і трудився Паїсій Величковський, творці фільму відзняли унікальний матеріал на Афоні в монастирях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а також в Іллінському скиту. У Румунії знімальна група побувала в Драгомирні, Секулі і Нямці - монастирях, де преподобний Паїсій Величковський був ігуменом. Фінальний етап зйомок відбувся в Києво-Печерській лаврі.

Після прем'єри глядачі поділилися своїми враженнями про фільм.

«У мене дуже приємні враження про фільм, бо він збігається з моїм світоглядом. Після перегляду фільму замислився про те, що спочатку треба ставити собі питання про життя, і поки ти можеш - відповідати на них. Але коли впираєшся в «стелю», потрібно знаходити однодумців, які можуть давати тобі нові ідеї і разом ставати сильнішими», - розповів один із присутніх на перегляді глядачів Іван Іващенко.

Також він зазначив, що тема відродження Паїсієм Величковским гуртожитного уставу в монастирях Афона і Румунії, яку було піднято у фільмі, вчить сучасних християн знаходити між собою спільну мову.

Переселенка з Донбасу Юлія Чубар зазначила, що перегляд фільму її дуже вразив.

"Я вважаю, що фільм вийшов дуже вдалим і цікавим. Режисер розкрив особистість старця Паїсія - не лише як святого, але і як земної людини, зі своїми духовними пошуками і внутрішніми переживаннями. Але найбільше мене вразили зйомки Афону. Адже жінки не можуть потрапити на Святу Гору, але завдяки фільму, я ніби сама була присутня на богослужіннях в монастирях, доторкнулась до традицій Афону, побачила архітектуру давніх обителей. Завдяки фільму відключаєшся від мирського життя і проживаєш цю годину, наблизившись до чогось справді великого", - поділилася Юлія Чубар.

У свою чергу, один з глядачів Олександр Чехонацький зазначив, що фільм здатний викликати емоції, що, за його словами, рідкість для сучасного кінематографа.

"Під час перегляду фільму я раптом зловив себе на думці, що переймаюся співчуттям до Величковського. Виявляється преподобний довгий час шукав духівника, але не міг його знайти. Водночас, Бог розпорядився так, що Величковський сам став духівником для тисяч ченців і мирян, які йшли до нього в келію за порадою і підтримкою. Ця сумна, але виразна деталь ще раз підкреслює, що людина, яка повністю довіряє своє життя Господу і не нарікає, буде високо винагороджена. Чудово, що зараз ще знімаються фільми, які здатні викликати такі живі емоції", - зазначив Олександр Чехонацький.

«Фільм на п'ять з плюсом. Раніше я мало що знала про преподобного, але виявляється це був дуже талановита людина, яка присвятила своє життя іншим людям і була неймовірно сильна духом», - розповіла киянка Марія Андросюк.

Також одна з глядачок Ольга Волошко зазначила, що перегляд фільму спонукав її до вивчення життя подвижника.

«У мене виникло бажання прийти додому і прочитати ще більше про цього великого подвижника, про якого чули, але мало що знаємо. Я вдячна авторам і творцям цього фільму, які зібрали так багато цікавого матеріалу. А види Святої Гори Афон і Румунії у фільмі - це взагалі окрема тема, операторська робота на високому рівні», - підкреслила Ольга Волошко.

Преподобний Паїсій Величковський - православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні і в Молдавії. Паїсій Величковський відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови. Зокрема, він переклав на церковно-слов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян. Величковський - один з тих, хто відродив забуті традиції чернечого життя - старецтва, гуртожитного чернецтва і Іісусової молитви.

У червні цього року на Афоні, неподалік від монастиря Пантократор, групою дослідників БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» була знайдена келія XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець - преподобний Паїсій Величковський.