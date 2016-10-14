Аваков: поліцейські сили України виходять з депресії

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що поліцейські сили України виходять з депресії, яка була протягом останніх пострадянських років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Харківському національному університеті внутрішніх справ в ході урочистих заходів з нагоди прийняття присяги першокурсниками співробітника поліції.

"Сьогодні, вимовивши присягу на вірність українському народові, кожен з вас взявся служити і захищати, взяв на себе відповідальність, - спочатку вчитися, стати компетентним, чесним, адекватним поліцейським, а потім – служити і захищати", - наголосив міністр.

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"На харківській землі ми робили багато славних справ – ми формували і відправляли батальйони МВС в самий важкий момент – в 2014 році захищати нашу країну", - додав він.

"Ми переживаємо історію реформування Нацполіції – це ще одна славна історія, в якій місце вашого університету (Харківському національному університеті внутрішніх справ – УНІАН), тут готувалися загони нових українських патрульних поліцейських, тут вони в перший раз осягали ази, як бути новим поліцейським, тим - якому довіряють", - вважає Аваков.

"У вас (першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ – УНІАН) завдання ще складніше – вам за кілька років потрібно стати компетентними. Рівень поліції зростає, не вистачає вас з молодою енергією, підготовленістю і знаннями. За 1,5 року реформи і складної ситуації, в якій вся країна опинилася, – довіра до поліції зросла, серйозно зросла, навіть незважаючи на всі питання, які виникають, на всі складнощі перехідного періоду, люди починають вірити (поліції – УНІАН)", - вважає міністр.

Пізніше, в ході спілкування з журналістами він зазначив, що "сьогодні з нами і харківський губернатор і народні депутати, ми раді, що вони підтримую реформу поліцейських сил і коли свято, і коли непросто, а непросто буває часто, тому що процес реформування – УНІАН) дуже тривалий, дуже важкий. Ми виходимо з депресії поліцейських сил, яка була протягом останніх пострадянських років. Зараз це непросте завдання".