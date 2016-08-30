У трьох містах України запустять новий пілотний проект з реформування поліції

Про це сьогодні повідомив голова Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) Кястутіс Ланчінскас під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, інформує Департамент комунікації МВС України.

Проект складатиметься з двох частин: перша – це концепція community policing (взаємодія поліції із громадою), друга – сrowd control (забезпечення громадського порядку).

Читайте такожАваков і Деканоїдзе пересадять поліцейських з Toyota Prius на ЗАЗи

«Ми готові до практичної реалізації цих ідей, готові представити нашу команду у цій роботі. Головний партнер - поліція Швеції, крім того, будуть залучені фахівці з Данії», – повідомив Ланчінскас.

За словами Авакова, успішна реалізація проекту забезпечить не тільки більш ефективну роботу поліції, а і сприятиме підвищенню рівня довіри населення.

«Ми плануємо почати цю роботу у трьох регіонах: Київ, Львів та Харків. Я зацікавлений, аби пілотні проекти були максимально успішними. Ми робимо системні кроки, і для нас ці питання є принциповими», - зазначив міністр.

Він додав, що паралельно у цих пілотних регіонах здійснюватиметься реформа кримінальної поліції та системи ізоляторів тимчасового утримання.

За словами міністра, у рамках напрямку сrowd control планується створення спеціального поліцейського загону, діяльність якого базуватиметься на принципі деескалації напруги під час масових заходів.

«Це буде новий немілітаризований поліцейський підрозділ для забезпечення громадського порядку», - зазначив Аваков.

За його словами, при цьому буде враховано успішний досвід шведських колег, які здійснюють оцінку ризиків проведення переговорів, за допомогою так званої «діалогової поліції» і тільки після цього пропорційно застосовують силу.

Як повідомили представники Консультативної місії ЄС, вони провели оцінку потреб у пілотних регіонах та визначили, яка допомога ще потрібна.