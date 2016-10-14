Учасники "Маршу нації" завершили ходу і розпочали мітинг на Софійській площі (фото)

Учасники "Маршу нації" завершили ходу з нагоди Дня українського козацтва, Дня створення УПА та Дня захисника України та розпочали мітинг на Софійській площі.

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Як передає кореспондент УНІАН, організатори ходи встановили імпровізовану сцену біля монумента Богдану Хмельницькому.

Учасники акції розмістились по колу на площі навколо пам’ятника. Зі сцени лунають спогади про попередні акції на день Покрови за часів президенства Віктора Ющенка та Віктора Януковича, коли влада обмежувала та розганяла такі заходи.

Також під час виступу учасники говорять про війну на Донбасі та згадують бої в Іловайську, Донецькому аеропорту, Пісках та інших містах.

Як повідомляв УНІАН, в акції "Марш нації" з нагоди Дня українського козацтва, Дня створення УПА та Дня захисника України беруть участь близько 5 тисяч осіб.