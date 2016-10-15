У Києві святкові заходи 14 жовтня пройшли без грубих правопорушень - МВС

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

«Під час проведення масових заходів грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих нема. Все пройшло спокійно», - написав він.

За словами Шкіряка, підрозділи Національної поліції та Нацгвардії відпрацювали на високому професійному рівні і вкотре довели свою ефективність при здійсненні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.

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При цьому він подякував також організаторам акцій, які не допускали провокативних дій з боку учасників своїх маршів та мітингів.

Як повідомляв УНІАН, в акції "Марш нації" з нагоди Дня українського козацтва, Дня створення УПА та Дня захисника України, організованому цивільним корпусом «Азов», взяли участь близько 5 тис. осіб.

Також Всеукраїнське об’єднання “Свобода” провело у центрі Києва «Марш Слави Героїв» за участю близько 4 тис. осіб.