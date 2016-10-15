Порошенко прибув у зону АТО – Цеголко

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент прибув до зони АТО», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні після церемонії передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом вирушив у зону АТО для зустрічі військовими, які підпадають під демобілізацію «шостої хвилі».

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«Зараз я вирушаю в зону АТО. До речі, там буде зустріч з військовими, які зараз в рамках демобілізації шостої хвилі прямують додому», - заявив він.