Порошенко прибув у зону АТО – Цеголко
14:29, 15 жовтня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко прибув у зону АТО
Порошенко прибув до зони АТО / twitter.com/STsegolko
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.
«Президент прибув до зони АТО», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні після церемонії передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом вирушив у зону АТО для зустрічі військовими, які підпадають під демобілізацію «шостої хвилі».
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«Зараз я вирушаю в зону АТО. До речі, там буде зустріч з військовими, які зараз в рамках демобілізації шостої хвилі прямують додому», - заявив він.
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