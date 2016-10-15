Від Австралії до Америки: по всьому світу пройшли акції "Стоп Путін" (відео)
22:26, 15 жовтня 2016Суспільство
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По всьому світові від Австралії до Європи та Америки пройшли акції "Стоп Путін".
Українці в усьому світі привертали увагу до агресії новітнього тирана - Путіна / facebook.com/stbe27
За ініціативи української діаспори люди збиралися під урядовими спорудами та на центральних майданах міст різних держав, йдеться в сюжеті ТСН.
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Учасники акції закликали вивести російські війська з території України, звільнити українських полонених, захистити кримських татар від політичних переслідувань, посилити спостережну місію ОБСЄ та відновити територіальну цілісність нашої держави. Акції були приурочені до Дня захисника України.
Раніше анонсувалося, що 14 і 15 жовтня до Дня захисника України в більш ніж 30 країнах світу відбудуться міжнародні акції солідарності з українським народом.
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