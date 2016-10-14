У Брюсселі відбулась акція проти війни в Україні (фото)

У Брюсселі відбулась акція StopPutinsWarinUkraine, учасники якої закликали зупинити війну в Україні та президента Росії Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН, акція пройшла у центрі європейського кварталу, на площі Шумана, де розташовані офіси Європейської комісії, Європейської ради та Зовнішньої служби ЄС.

Учасники акції тримали в руках плакати та скандували англійською мовою: "Зупинити Путіна, зупинити війну!", "Більше санкцій!", "Ваша країна може бути наступною!", "Свободу Роману Сущенку!", "Свободу всім незаконно утримуваним!", "Путін – терорист!".

В акції також взяв участь депутат Європейського парламенту Марк Демесмакер, який у коментарі висловив думку, що ЄС має посилити санкції проти РФ через її дії в Україні та Сирії.

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"Це важливо, тому що ми хочемо миру, ми бачимо, що Україна є жертвою зовнішньої агресії, агресії Кремля. Подібну агресію ми бачимо і в Сирії - те, що відбувається в Алеппо, доводить, що якщо ми не будемо відстоювати наші принципи, якщо Європейський Союз не буде відстоювати свої принципи, - це буде слабкий союз, і ми будемо скрізь по світу жертвами такого роду агресії. Тому важливо сказати - зупиніть цю агресію в Україні. Ми повинні утримувати і навіть посилити наші санкції проти всіх країн, які не виконують міжнародних принципів, міжнародних правил та домовленостей", - заявив Демесмакер.

В акції взяли участь понад 30 осіб, серед яких - українські журналісти, дипломати, активісти та друзі України.

Як повідомляв УНІАН, 14 і 15 жовтня у більш як 30 країнах світу заплановані акції солідарності з українським народом під гаслом StopPutinsWarinUkraine.