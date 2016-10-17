На Львівщині затримали трьох депутатів міськради під час одержання хабаря

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, правоохоронці встановили, що посадовці, один з яких є заступником голови постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектури, вимагали від підприємця 10 тис. дол. та однокімнатну квартиру вартістю понад 350 тис. грн.

«В обмін депутати обіцяли бізнесмену сприяння у продовженні оренди земельної ділянки для зведення багатоквартирного будинку. Це питання було затверджено для розгляду під час чергової сесії міської ради», - зазначається в повідомленні.

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Співробітники спецслужби затримали депутатів у місті під час одержання хабаря у розмірі 10 тис. дол.

У свою чергу в Генпрокуратурі повідомляють, що на даний час проводяться огляд місця події та обшуки за місцем проживання фігурантів, а також у приміщеннях Винниківської міської ради. Виявлені гроші та документи на квартиру вилучено, йдеться в повідомленні.