Львівського прокурора затримали на хабарі в $2 тисячі (фото)

У Львівській області співробітники департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України спільно із працівниками СБУ сьогодні затримали прокурора Львівської місцевої прокуратури №3 під час одержання хабара в розмірі 2 тис. дол. США.

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Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю Генеральної прокуратури України, працівник прокуратури вимагав хабар за зайняття у судових дебатах позиції щодо звільнення обвинуваченої від відбування покарання з випробуванням.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання другої частини неправомірної вигоди. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії прокурорського працівника кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі). За скоєне хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.