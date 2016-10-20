Вбивство Шеремета: слідство розглядає версію про причетність добровольців – ЗМІ

Про це пише Українська правда.

Так, 16 серпня слідчий групи слідчих ГСУ Національної поліції Анджей Подоляк подав до Печерського райсуду ряд клопотань з проханням про черговий доступ до даних кількох мобільних номерів.

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В документах йдеться про встановлення координат базових станцій операторів мобільного зв'язку "Київстар", "МТС", Lifecell, які фіксували реєстрацію абонентів, що можуть бути причетними до вбивства Шеремета, за адресами:

– Донецька область, Мангушський район, с. Юріївка (очевидно йдеться про село Юр'ївку – УНІАН);

– Донецька область, Мангушський район, Урзуф;

– Донецька область, Маріуполь, проспект Нахімова.

Слідчі просили суд надати дозвіл для моніторингу абонентів в цих місцевостях в різний період часу.

У статті вказується, що зазначені адреси вказують на дислокацію батальйону "Азов".

Водночас наголошується, що з членами цього батальйону в Павла Шеремета були хороші і навіть дружні відносини.

Також слідство клопотало про доступ до 41 номера стільникового зв'язку, які належать особам, що мають відношення до добровольчих батальйонів та можуть бути причетними до вбивства.

"Версія про причетність до вбивства представників добровольчих батальйонів дійсно розглядається, але мова йде не про "Азов", – повідомив співрозмовник, близький до слідства.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність. Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.