Аваков: вбивство Шеремета інтенсивно розслідується, але інформація закрита

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Слов'янську Донецької області під час брифінгу.

При цьому міністр підкреслив, що інформація про дану справу закрита в інтересах слідства, оскільки публікації в засобах масової інформації в перші дні після вбивства завадили розслідування.

«Я не буду коментувати деталі справи, що стосується вбивства Павла Шеремета. Можу лише сказати про те, що розслідуванням займаються дві групи наших спеціальних слідчих. Наступна новина з цього вбивства буде, коли ми дамо конкретну інформацію щодо певного результату. Те, що з'явилося в пресі в перші дні після вбивства, серйозно завадило слідству. Тому ми закрили інформацію. Слідство триває інтенсивно. Але інформацію ми не будемо оприлюднювати», - підкреслив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.