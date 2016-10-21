Справа Александровської: підозрюваній в сепаратизмі комуністці продовжили домашній арешт

Для підозрюваної в сепаратизмі, колишнього депутата від Компартії України Алли Александровської суд продовжив цілодобовий домашній арешт на 50 днів. Таке рішення прийняв Київський районний суд Харкова. Про це повідомив адвокат Александровської Олександр Пастернак, пише «Радіо Свобода».

Пастернак підкреслив, що з клопотанням про продовження цілодобового домашнього арешту до суду звернулася прокуратура.

«Суд продовжив цілодобовий арешт на 60 днів», - сказав адвокат, додавши, що захист просив пом’якшити запобіжний захід.

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«Ми просили відмовити в продовженні нинішнього запобіжного заходу і встановити частковий домашній арешт з можливістю відвідувати медиків і обслуговувати себе», – розповів адвокат.

Раніше Апеляційний суд Харківської області змінив міру запобіжного заходу для колишнього депутата від Компартії України Алли Александровської, підозрюваної у посяганні на територіальну цілісність України, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Александровська під домашнім арештом змушена носити цілодобово браслет, який фіксуватиме її місце розташування.

30 червня Київський районний суд обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на два місяці. Захист Александровської подавав апеляцію, однак вона не була задоволена і термін тримання під вартою продовжувався. Комуністці інкримінують ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.