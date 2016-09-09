Харківський суд продовжив арешт екс-нардепа Александровської, підозрюваної в сепаратизмі

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 9 вересня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

За даними прокуратури, запобіжний захід продовжено на 50 діб, починаючи з 10 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Александровську запідозрили в сепаратизмі наприкінці червня 2016 року.

За матеріалами Служби безпеки України, колишній народний депутат разом зі своїм сином Олександром намагалася підкупити керівництво та депутатів місцевих рад Харківської області для прийняття на сесіях звернень до Верховної Ради та президента щодо внесення змін до Конституції з питання федералізації.

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Зокрема, за таке рішення Південної міської ради Харківщини комуністи пропонували 9 тисяч доларів. Водночас, за інформацією СБУ, російські спецслужби виділили на підкуп депутатів у кілька разів більшу суму, але комуністи привласнили значну частину грошей собі.

Александровській інкримінують ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.