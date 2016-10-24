Скандал довкола СБУ та літака "Белавіа": експерти оцінили дії українських спецслужб

Причиною такого несподіваного рішення став один з пасажирів, який, на думку силовиків, міг загрожувати національній безпеці, передає "Сегодня".

У прес-службі "Белавіа" заявили, що диспетчер погрожував їхньому "Боїнгу" винищувачами, якщо літак відмовиться повертатися. Підтверджує цю інформацію й командир екіпажу Віктор Шишло, написавши у себе в Facebook: "Він (диспетчер — Ред.) сказав, що причини ми дізнаємося на землі, і, якщо не виконаємо команду на повернення, то в повітря будуть підняті винищувачі".

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Однак у СБУ спростовують подібні звинувачення.

Незважаючи на це, МЗС Білорусі викликало на килим українського посла, а також дало завдання послу РБ в Україні Ігорю Соколу вручити ноту протесту українському зовнішньополітичному відомству.

Експерти, у свою чергу, вважають, що нічого незвичайного в рішенні українських спецслужб не було. "В офіційному коментарі СБУ йшлося про питання національної безпеки. У такому випадку правоохоронці передають інформацію в "Украерорух", від диспетчерів якого вже надходить команда борту. І, в принципі, ніяких погроз не потрібно — капітан, поки перебуває у зоні київського диспетчера, повинен беззаперечно виконувати його накази. Це й було зроблено, — каже авіаційний юрист Андрій Гук. — Щодо того, чи була фраза про винищувач — диспетчер міг таке сказати. Але й тут немає нічого незвичайного. У випадку, коли йдеться про нацбезпеку, це нормальна справа".

Нагадаємо, в п'ятницю, 21 жовтня, СБУ змусила пасажирський літак компанії "Бєлавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися назад в Київ.

При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами, СБУ вже спростувала цю інформацію.

Підозрюваного зняли з літака та обшукали. Борт вилетів у Мінськ після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він дістався Мінська іншим авіалайнером.