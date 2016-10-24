На Донбасі загинув боєць "Азова" (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив "Азовський рух".

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"Микола Нічега, 1993 року народження, був родом із Кривого Рогу. До війни захоплювався парашутним спортом. Також був добре фізично розвинений", - йдеться у повідомленні.

"Нож" проходив багато курсів підготовки для військових спецпризначенців.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції зазнали поранень 7 військовослужбовців Збройних сил України.