На Донбасі загинув боєць "Азова" (фото)

14:55, 24 жовтня 2016
Війна
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У секторі "Маріуполь" під час виконання бойового завдання загинув боєць групи розвідки спеціального призначення "Азов" з позивним "Нож".

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив "Азовський рух".

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"Микола Нічега, 1993 року народження, був родом із Кривого Рогу. До війни захоплювався парашутним спортом. Також був добре фізично розвинений", - йдеться у повідомленні.

"Нож" проходив багато курсів підготовки для військових спецпризначенців. 

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції зазнали поранень 7 військовослужбовців Збройних сил України.

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