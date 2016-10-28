"Кайф" на 80 осіб: в Дніпрі у пацієнтів протитуберкульозного диспансеру знайшли наркотики (фото)

Як повідомляє прес-служба ГУ НПУ в Дніпропетровській області, про це розповів начальник Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Сергій Дереза.

Під час санкціонованого обшуку у пацієнтів, які не тільки лікувалися, але й потайки від лікарів отримували «кайф», виявлено партію наркотичних речовин, зокрема «марихуану» та «опій ацетильований», або ж так звану «ширку». Останньої було близько 80 мілілітрів, що в разі використання найменших доз, могло б забезпечити наркотичним сп’янінням близько 80 осіб.

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Де вони брали наркотики і з якою метою проносили до лікувального закладу передує встановити слідству.

Сума вилученого на «чорному» ринку може складати близько 10 тисяч гривень.

Також в одного з пацієнтів встановлено його знайомого, що з дозволу господаря використовував приміщення для виготовлення та вживання наркотиків.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтями 307 та 317 Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає покарання наркозлочинцям у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років, - додав Сергій Дереза.