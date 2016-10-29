У Києві з сутичками та затриманнями пройшов "конопляний марш" (фото)

У суботу в Києві на акції щодо легалізації куріння коноплі на Михайлівській площі правоохоронці затримали чотирьох активістів. Про це повідомила «Радіо Свобода» речниця управління Національної поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, поліція після доправлення до відділку з’ясувала дані затриманих, провела з ними профілактичні бесіди та відпустила.

Як зазначає видання, штовханина між поліцією і противниками маршу виникла після того, як останні намагалися порвати плакати прибічників маршу.

Про травмованих в результаті штовханини не повідомляється.

Представники руху, що називає себе «Українська конопляна асоціація», анонсували на 29 жовтня марш щодо легалізації коноплі в Україні.

Учасники акції вимагають, серед іншого, декриміналізувати частину 1 статті 309 Кримінального кодексу. За їх словами, поліція використовує цю норму, щоб вимагати хабарі від затриманих, у яких знайшли кілька грамів конопель.

У Держслужбі з наркотичного контролю в квітні цього року заявляли, що в Україні розглядається питання про зниження дози, з якої починається кримінальна відповідальність за збереження так званих легких наркотиків.