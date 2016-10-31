Українські прикордонники відкрили вогонь з автомату для зупинки порушника

Про це повідомялє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, інцидент стався 30 жовтня зранку в пункті пропуску "Нові Яриловичі", що в Чернігівській області.

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"Під час прикордонно-митного оформлення автомобіля «Форд» литовської реєстрації, який прямував до Білорусі виявилось, що водій громадянин України порушив правила транзиту на транспортний засіб. Щоб уникнути відповідальності чоловік спробував втекти з пункту пропуску здійснивши небезпечний розворот на автомобілі. Для зупинки порушника прикордонниками миттєво був застосований засіб для примусової зупинки", - йдеться у повідомленні.

Однак, зупинити автомобіль вдалося лише після застосування автомату Калашникова.

"Продовживши рух та створивши явну загрозу здоров’ю та життю працівників пункту пропуску прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору та один постріл по колесу автомобіля з автомату Калашникова", - зазначається у повідомленні.

Автівка зупинилася, після чого прикордонники затримали водія.

Відносно чоловіка прикордонники склали документи адміністративного провадження за двома статтями, а також проінформували представників Національної поліції. За вчинені дії затриманому доведеться відповідати перед судом.