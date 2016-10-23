Українські прикордонники затримали 12 нелегалів, серед яких 4 дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, зокрема, 9 осіб виявили сьогодні вночі неподалік н.п. Малнів Львівської області в результаті відпрацювання інформації, що надійшла від оперативних підрозділів.

«Порушників зупинили під час подолання ними загороджувального паркану, за 10 метрів від кордону. Серед нічних подорожувальників було 5 дорослих та 4 дітей. Двоє чоловіків, жінка та двоє дітей мали документи громадян Туреччини. Ще один чоловік та жінка і двоє дітей – громадян Вірменії. Усі затримані потрапили в Україну законним шляхом, однак далі, ризикуючи у холодну пору життям маленьких дітей, вирішили перейти кордон через ліси, в обхід пунктів пропуску», - зазначається в повідомленні.

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Крім того, сьогодні вранці прикордонний наряд відділу «Косине» Мукачівського загону затримав трьох нелегалів – громадян Камеруну, Кот-д Івуару та Гвінеї. Двоє із порушників не мали жодних документів, ще один мав посвідку на проживання в Україні.