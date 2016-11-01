У Генштабі заявили, що чергової хвилі мобілізації поки не передбачається
13:18, 01 листопада 2016Суспільство
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В Україні поки не передбачається чергової хвилі мобілізації.
В Україні достатньо контрактників / facebook.com/petroporoshenko
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління ГУ оборонного та мобілізаційного планування Генштабу ЗСУ полковник Михайло Щербина.
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«Поки (чергова хвиля мобілізації – УНІАН) не передбачається, у нас достатньо контрактників», – заявив він.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців шостої хвилі й заявив, що після цього на фронті залишаться лише контрактники.
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